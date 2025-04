Prinzessin Kate überrascht mit bewegendem Video

Die Prinzessin von Wales ist Präsidentin der Pfadfinder – eine Herzensangelegenheit! „Was an den Pfadfindern so fantastisch ist, ist, dass es dieselben Grundlagen sind, die es schon immer gegeben hat, und egal, wie sich die moderne Welt verändert hat, finden sie bei so vielen jungen Menschen immer noch Anklang und es macht so einen großen Unterschied für sie“, erklärte Kate begeistert.