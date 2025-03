Kate feiert den Muttertag mit emotionalem Video!

In ihrer begleitenden Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X schrieb Kate, die sich im Vorjahr einer Chemotherapie gegen Krebs unterziehen musste: „Im vergangenen Jahr war die Natur unser Zufluchtsort. An diesem Muttertag feiern wir Mutter Natur und erkennen, wie unsere Verbundenheit mit der Natur nicht nur unser Inneres stärkt, sondern uns auch an unsere Rolle im reichen Universum des Lebens erinnert. C.“