Faser-Riese spart heuer weitere 50 Millionen € ein

Personalkosten im Gegenwert von 500 Vollzeitkräften reduziert

Laut Finanzvorstand Nico Reiner wurden in den letzten ein, zwei Jahren weltweit Personalkosten im Gegenwert von umgerechnet 500 Vollzeitkräften abgebaut, die Hälfte davon in Österreich. „Alles, was für das Programm notwendig ist, ist kommuniziert, da gibt es keine Überraschungen mehr“, betont er, sagt aber auch: „Wir leben in einer sehr volatilen Zeit. Wenn sich die Dinge verschlechtern würden, müssten wir handeln.“