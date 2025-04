Tourengeher aus Down Under verirrten sich

Das Trio aus Down Under hatte zuvor eine Nacht auf der Kaltenberghütte verbracht. Am Sonntagvormittag stand auf dem Programm, von dort über den freien Skiraum nach Stuben am Arlberg abzufahren. Was easy klingt, kann ganz schön tricky sein – vor allem dann, wenn man auf eine seriöse Planung der Tour verzichtet. Und so kam es, wie es kommen mussten: Die drei Urlauber verirrten sich in unwegsames Gelände und kamen irgendwann nicht mehr weiter. Blieb also nur noch das Absetzen eines Notrufs.