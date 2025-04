Comeback-Drama: Weltmeister wieder schwer verletzt

Dick getaped saß er in der Box, den Blick auf den Boden gerichtet – Jorge Martin versuchte nach dem Qualifying für den GP von Katar seine Schmerzen, die den Spanier nach wie vor plagen, in den Griff zu bekommen. In der Saisonvorbereitung hatte sich der Weltmeister bei einem Sturz mehrere Hand- und Fußknochen gebrochen.