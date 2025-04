Bekennerschreiben nach Explosion in Athen

An der Bahngesellschaft Hellenic Train und der konservativen Regierung gibt es anhaltende Kritik. Vor ungefähr zwei Jahren kamen 57 Menschen bei einem Zusammenstoß eines Intercity-Zugs und eines Güterzugs ums Leben. Die Untersuchungen dauern bis heute an. Zahlreiche Angehörige der Opfer und politische Parteien werfen dem Bahnunternehmen und der Regierung vor, das Eisenbahnsystem vernachlässigt zu haben. Das kritisierte nun auch die Untergrundorganisation in ihrem Bekennerschreiben.