Estnische Behörden halten auffälligen Tanker fest

Der Tanker „Kiwala“ sei auf dem Weg zum russischen Hafen Ust-Luga gewesen, sagte Marinekommandeur Ivo Vark. Nun liegt es in der Bucht von Muuga nahe der estnischen Hauptstadt Tallinn vor Anker und wird überwacht. „Wir können nicht zulassen, dass das Schiff seine Reise fortsetzt, da die Sicherheit auf See und für die Umwelt nicht garantiert werden kann“, sagte der Direktor der Schifffahrtsabteilung der Transportverwaltung, Kristjan Truu. An dem Schiff seien 40 Probleme festgestellt worden, etwa mit den Unterlagen und der Seetüchtigkeit.