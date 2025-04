Befreiungsschläge und falsche Ausschlüsse

Derweil avancierte ein Grödiger in Siezenheim zum unverhofften Goalgetter. Thomas Füreder rutschte erst ins Team, als Julian Aumayr wegen Adduktorenbeschwerden w.o. gab. Er traf erst per Kopf nach Corner und dann per Seitfallzieher nach Hillebrand-Flanke zum 2:0-Sieg. Coach Arsim Deliu fand das Spiel „nicht berühmt“, Hausherren-Pendant Peter Urbanek gestand: „Spielerisch war das zu wenig von uns.“ Am Ende sah Siezenheims Hoppenthaler Rot: Gegenspieler Hiermann stand an der Seitenlinie im Weg, also knallte er ihm einen Einwurf mit „100 km/h“, wie Deliu fand, an den Kopf.