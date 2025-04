Goalie-Rochade in Westliga, Torgala in Hallein

Training zum Frühstück nach Kantersieg

Keine Zeit zum Verschnaufen bleibt bei Salzburger Liga-Topklub Hallein. Die Tennengauer fertigten zwar den SAK nach verschlafener Anfangsphase mit 6:2 ab. Aber: Am Sonntag muss die 1b ran, am Mittwoch wartet in der Wochentagsrunde Neumarkt. Also bittet Coach Lessacher die Spieler kurzerhand zum Training am Samstagmorgen um 9:30 Uhr. „Es war sogar ein höherer Sieg drinnen“, fand der Coach nach der Torgala.