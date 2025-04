Rundenrekord! Marc Marquez rast zur Poleposition

Dick getaped saß er in der Box, den Blick auf den Boden gerichtet – Jorge Martin versuchte nach dem Qualifying für den morgigen Motorrad-Grand-Prix von Katar seine Schmerzen, die den Spanier nach wie vor plagen, in den Griff zu bekommen. Was ihm auf der Strecke in Lusail zuvor nur bedingt gelungen war. Das Q2 verpasste der Neo-Aprilia-Pilot zwar, war als 14. aber nur unwesentlich langsamer als sein Markenkollege Marco Bezzecchi.