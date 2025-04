Die Mission „Feuerschild“ ist bestens geglückt!

Neben der Zusammenarbeit und Koordination der Vegetationsbrandbekämpfungseinheiten war auch die Sicherstellung der Wasserversorgung in schwierigem Gelände, der Schutz der kritischen Infrastruktur sowie die Führungsunterstützung durch den Bezirksführungsstab Ziel der Übung. Dafür wurden die Florianijünger in mehreren Alarmierungswellen mit spezieller Waldbrandausrüstung, Löschfahrzeuge, Drohneneinheit und Versorgungsfahrzeuge in den Übungsraum entsandt.