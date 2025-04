So beugen Steirer der Maul- und Klauenseuche vor

Auswirkungen auf Almsaison noch ungewiss

Auf tierhaltenden Bauernhöfen gelten – wie in ganz Österreich – per Verordnung erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen. „Betriebe sind unter anderem angehalten, möglichst wenig betriebsfremde Personen in Ställe lassen und genaue Besuchsprotokolle zu führen“, erklärt Horst Jauschnegg, Tierzuchtdirektor in der steirischen Landwirtschaftskammer. Im oststeirischen Greinbach wurde diese Woche ein Zuchtrindermarkt vorsichtshalber abgesagt. Für die anstehende Almsaison in der Steiermark sei die Seuche derzeit noch keine Bedrohung, so Jauschnegg.