Was kümmert mich meine Meinung von gestern?

Die Neos positionieren sich gerne als die Stimme der Vernunft und als moralische Instanz im politischen Sumpf. Postenschacher für Günstlinge ist so etwas wie der sichtbare Auswuchs für die politische Verwerflichkeit. Auch die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger selbst sparte in den vergangenen Jahren nicht mit Kritik am politischen Mitbewerb, wenn es um die Besetzung von meist hoch dotierten Versorgungsjobs ging. Ein Schmankerl aus dem Juli des Vorjahres: Der einzige Grund, weshalb die schwarz-grüne Regierung noch bestehe, sei, „damit sie Posten besetzen, damit sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen können“. Auch bei der Bestellung Martin Kochers zum Gouverneur der Österreichischen Nationalbank ortete die Neo-Außenministerin eine „schiefe Optik“. Aber da war man halt noch in der Opposition und im Dauerwahlkampf. Da hatte man noch zu jedem Thema eine Meinung und trug diese auch gerne vor sich her.