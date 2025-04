Norbert Trawöger: „Demut, Respekt und Freude“

„Freude, Respekt, Demut“, sagt Norbert Trawöger zur „Krone“. Das spürt der Linzer Vollblutmusiker, der zum neuen künstlerischen Intendanten des Brucknerhauses und der LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft) gekürt wurde. Mehr will er noch nicht preis geben, denn in der Karwoche werden die Verträge erst dingfest gemacht. Erst später will er gemeinsam mit Kai Liczewski, der die kaufmännischen Agenden übernehmen wird, konkrete Pläne präsentieren.