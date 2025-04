„Perfekter Zeitpunkt! Wir haben Rechnung offen“

Nur 48 Stunden nach Rapids Rückkehr aus Stockholm steigt am Sonntag (17 Uhr) schon das 345. Wiener Derby – noch spezieller als üblich: Weil die Klauß-Truppe bereits zehn Punkte abgeschlagen hinter dem Erzrivalen liegt, die Violetten voll im Titelrennen sind. „Völlig egal, um was die Austria spielt“, winkt Rapids Trainer aber sofort ab. „Wir wollen nicht dem Gegner schaden, sondern selbst etwas erreichen.“ Also ein Ticket nach Europa! Dort, wo man aktuell nach dem 1:0 bei Djurgarden Höhenluft schnuppert. „Rapid kann ins Halbfinale kommen, was ganz Besonderes schaffen“, zieht Austrias Coach Helm den Hut. Auf der anderen Seite habe ich vernommen, dass es die Woche der Wahrheit, der Schicksalsspiele ist. Irgendwo kenne ich mich nicht mehr aus.“