Die neue Burg-„Sisi“ als feministisches Manifest

So ergeht es Texten, die sich den Erwartungen in ihren pädagogischen Mehrwert verpflichteter fühlen als Sprache, Form und Rhythmus: Ein großer Theaterabend – wie zuletzt ihr furioser „Liliom“ – ist der Heimkehrerin Stefanie Reinsperger mit diesem Solo nicht vergönnt. Das liegt am Auftragsstück, das ihr die Österreicherin Mareike Fallwickl geschrieben hat. Elisabeth (vulgo „Sisi“) sollte da aus ihrem Schicksal als Projektionsfläche erlöst werden. Das Resultat ist ein kenntnisreiches, aber auch flaches, wirres, dramaturgisch verbautes Manifest, das von der Biografie der Monarchin die Geschichte der Frauenbewegung hochzurechnen versucht. Das reicht vom Revolutionsjahr 1848 bis zum Pelicot-Prozess, aber das eigentlich Erhellende zur Titelgeberin wird in die letzten 20 Minuten verräumt.