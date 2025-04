Autolenker streift Mopedfahrer und fährt weiter

Der 17-jährige Mopedlenker aus Höhnhart fuhr am Freitag gegen 20 Uhr mit seinem Mofa in seiner Heimatgemeinde entlang eines Güterweges Richtung Feichta. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Pkw mit Braunauer Kennzeichen entgegen, mit dem es zu einer Streifkollision kam. Dadurch stürzte der Mopedlenker über eine Böschung und kam nach 20 Metern in einer Wiese zu Sturz.