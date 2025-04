0:4! KAC kassiert von Salzburg den Final-Sweep

Viermal gespielt, viermal verloren. Für den KAC ist die Saison mit einem x:x in der FInalserie gegen Salzburg zu Ende. Am Freitagabend zeigten die Rotjacken eine der besten Leistungen gegen die Bullen – trotzdem gingen sie am Ende mit 0:4 unter. Insgesamt gelangen Klagenfurt in der ganzen Serie nur zwei Törchen.