Sainz‘ teuersten fünf Sekunden: „Shit happens“

Albon, der Punktelieferant

In der Fahrer-Weltmeisterschaft konnte Sainz bislang erst einen Punkt sammeln, während sein Teamkollege Alex Albon bereits 18 Zähler auf dem Konto hat. Die Testfahrten in Bahrain im Februar verliefen für Sainz positiv, am zweiten Tag setzte er die Bestzeit. Die Erwartungen waren daraufhin hoch. Der Spanier sei aber der Erste gewesen, „der die Erwartungen herunterschraubte und wusste, dass der erste Teil des Jahres hart werden würde. Vor allem mit einem Kerl wie Alex, der hart pusht und offensichtlich einen so guten Job macht“, sagte Sainz. Er selbst mache sich keine Sorgen: „Ich bleibe ruhig, gehe einfach an meine Arbeit und erledige meine Sachen.“