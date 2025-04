Wegen Liebe zum Sport wird auf Urlaub verzichtet

Diana Porsche ist Salzburgs Aushängeschild im Dressursport. Die Erfolge sprechen für sich. In der heurigen Saison hat die 29-Jährige bereits ein Fünf-Stern-Event in Doha (Kat) gewinnen können, zuletzt wurde sie mit Toppferd „Dahoud“ zweimal Vierte bei einem Vier-Stern-Turnier in Stadl-Paura. „Er wird immer besser, es geht mit ihm in eine sehr gute Richtung“, sagt sie über ihren elfjährigen Schützling. Das nächste große Highlight steht bereits vor der Tür, Ende April wartet ein weiteres wichtiges Turnier in Fontainebleau (Fra). „Hoffentlich kann ich da ähnlich gut performen wie bisher“, ist Diana zuversichtlich. Fernziel ist eine EM-Teilnahme im Sommer. „Dafür muss ich weiter gute Leistungen bringen.“