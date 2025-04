Deutsche Polizei zerstört legale Cannabis-Plantage

Datenschutz führte zu Panne

Doch eine offizielle Lizenz lag dem Betreiber, ersten legalen Anbauverein in Hagen „High Life“, vor. Seit Sommer letzten Jahres sind solche Vereinigungen in Deutschland erlaubt. Rund 400 Mitglieder bauen aktuell im „High Life“ legal Hanf für den Eigenbedarf an. Ausgerechnet aufgrund des Datenschutzes wusste die Polizei nichts von der legalen Plantage. Die Standorte werden von der Bezirksregierung geheim gehalten. „Wie sollen wir da wissen, ob’s erlaubt ist oder nicht?“, wundert sich Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli gegenüber „Bild“.