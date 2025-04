Psycho-Schock bei Popstar Robbie Williams!

Am Tiefpunkt sogar an Skorbut erkrankt

Robbie verriet, dass er in einer besonders düsteren Phase sogar an Skorbut erkrankte! „Ich hatte aufgehört zu essen und keine Nährstoffe mehr bekommen. Eine Krankheit aus dem 17. Jahrhundert, wie sie Piraten hatten! Bei einer körperdysmorphen Störung ist es so: Wenn Leute sagen, sie machen sich Sorgen, wie du aussiehst, denkst du: ,Ich hab’s geschafft‘“, enthüllte Robbie.