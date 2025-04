Zum 70er kommen die Stars in die Weststeiermark

Das „Krone“-Spiel der Runde ging am letzten Wochenende in der Weststeiermark über die Bühne. Dort forderte Verfolger Stainz den in der 1. Klasse West noch ungeschlagenen Tabellenführer Stallhofen zum heißen Tanz. Sieger gab es keinen, groß gefeiert wird aber zum 70er in Stallhofen. Mit Stars wie Mario Haas und Ivo Vastic.