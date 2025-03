So reagiert Liefering auf den Entscheid der Liga

Eine Niederlage am grünen Tisch gab es für den FC Liefering am Montagabend. Das Spiel gegen Schwarz-Weiß Bregenz vom Samstag wurde mit 3:0 für die Vorarlberger strafverifiziert. In der Schlussphase war die gesamte Mannschaft der Salzburger nach rassistischen Beleidigungen gegen mehrere Spieler abgetreten. „Unberechtigt“, wie die Bundesliga am Montagabend verlautbarte.