Große Pläne für den alten Wirtschaftshof

Wie viel das Projekt kosten wird, steht noch nicht fest: „Wegen der finanziellen Situation in den Gemeinden werden wir aber viel in Eigenleistung machen.“ Zwischen vier und fünf Millionen Euro stehen der kleinen Gailtaler Gemeinde jährlich zur Verfügung: „Bei vielen Investitionen haben wir jetzt einmal auf Pause gedrückt, weil wir nicht wissen, wie es finanziell bei den Gemeinden weitergeht“, so Rull.