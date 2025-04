Avdijaj: „Es sind die stinknormalen Tugenden“

Stephan Helm (Austria-Trainer):

„Wir sind davon ausgegangen, dass wir einen Block bespielen müssen. In der ersten Halbzeit hat Hartberg trotzdem einen mutigen Ansatz gewählt, wollte noch spielen. Da haben wir unsere Ballgewinne noch gehabt. In der Phase haben wir Torannäherungen gehabt, da hätten wir dem Spiel die richtige Richtung geben können. In der zweiten Hälfte ist Hartberg dann noch einen Ticken tiefer gegangen. Nach dem 1:0 sind die Räume immer enger geworden. Wir haben alles probiert, konnten aber dieses Momentum nicht kreieren. Aus dem müssen wir einfach wieder lernen. Natürlich sind wir heute extrem enttäuscht, aber wir sind Sportler – Niederlagen gehören auch dazu.“