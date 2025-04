Ex-IS-Kämpfer lebte mit Familie jahrelang in Wien

Facebook-Posts mit IS-Bezug

Die Staatsanwältin, die in diesem Fall ausgesprochen engagiert ermittelte, hatte am zweiten Verhandlungstag neues Beweismaterial vorgelegt, das den Angeklagten zusätzlich belastete. Ein V-Mann hatte die deutschen Behörden im Sommer 2023 über einen Facebook-Account informiert, auf dem im Jahr 2016 in Syrien Beiträge erstellt wurden, die eindeutig dem IS zuordenbar waren. Man ging diesem Hinweis nach und stieß auf ein Profil mit 22 Bildbeiträgen, auf denen – wie am Ende der erkennende Schöffensenat feststellte – in den meisten Fällen der Angeklagte jeweils mit einem bewusst inszenierten IS-Bezug zu sehen war.