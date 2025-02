Verdächtiger wird wegen IS-Vergangenheit angeklagt

Deutsche Ermittlungen führten zu IS-Verdächtigen

Im Mai 2024 gingen beim heimischen Verfassungsschutz bzw. bei den Strafverfolgungsbehörden Hinweise aus Deutschland ein, die einen Bezug zwischen dem in Wien gemeldeten Syrer und dem IS herstellten. Höchste Justizstellen informierten die Wiener Behörden, dass sich in einem deutschen Ermittlungsverfahren Zeugen gemeldet hätten, die den in Wien ansässigen Syrer massiv belasteten.