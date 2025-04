Pop-Up-Store lockt mit geheimnisvollen Packerln

Konzept kommt an

Das Konzept kommt an: In Wien zog der Pop-up-Store bereits über 10.000 Besucher an, in Graz waren es mehr als 7500. Jetzt soll die Mischung aus Spannung, Spaß und Nachhaltigkeit auch in der PlusCity für volle Einkaufstaschen sorgen. Denn neben dem Überraschungseffekt hat die Aktion auch einen nachhaltigen Hintergrund: Pakete, die sonst möglicherweise entsorgt würden, finden auf diesem Weg neue Besitzer.