Indien wappnet sich vor besonders heißem Sommer

Während der von April bis Juni dauernden Sommersaison würden in den meisten Teilen des Landes überdurchschnittlich hohe Höchsttemperaturen erreicht, erklärte die IMD am Montagabend. Entsprechend werde auch die Zahl der Hitzewellen-Tage zunehmen. In normalen Sommern in Indien werden bereits Temperaturen von bis zu 45 Grad erreicht.