55 Jahre nach Tod ihres Babys: Mutter angeklagt

Im Jänner 1970 hatte Alice Idlett ihren ohnmächtigen Sohn Earl in die Notaufnahme des West Calcasieu-Cameron Hospital in Sulphur (US-Bundesstaat Louisiana) gebracht. Die Mutter behauptete, dass das 15 Monate alte Baby aus der Krippe gefallen war. Der Bub starb noch am selben Tag an einer schweren Hirnschwellung. Erst vor Kurzem wurde die Mutter festgenommen.