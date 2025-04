Bayern-Tratsch: Rangnick, Krösche, und jetzt Gomez

Prominente Litanei

Gomez reiht sich damit in eine Mini-Litanei an auch nicht schlecht klingenden Namen ein, die mit genau dieser Position auch schon in Verbindung gebracht wurden: etwa Markus Krösche, Big Boss bei Eintracht Frankfurt, und – wieder einmal – ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der könnte, sollte das Gerücht Substanz aufweisen, so wiederum zum Chef seines ehemaligen Schützlings Christoph Freund werden, der aktuell bei den Bayern im Sportmanagement agiert. Von „Sky“ befragt, wollte Freund auf ein mögliches Rangnick-Engagement bei den Bayern nicht eingehen. Er meine, dass der Teamchef aktuell in Österreich „sehr happy“ sei (möglich, dass Freund da noch nicht die eine oder andere kritische Stimme aus dem ÖFB-Funktionärsriege im Kopf bzw. in den Ohren hatte).