Für Taschengeld-Führerschein wird ein Logo gesucht

Du bekommst endlich wieder dein Taschengeld – Juhu! Vielleicht hat dich aber auch deine Tante Kunigunde besucht und dir ein bisschen Geld zugesteckt, oder möglicherweise warst du fuchstastisch brav und hast die Fenster blitzeblank geputzt, sodass dir deine Mama oder dein Papa ein paar Euros geben. Was machst du mit dem ganzen Geld? Also, ich würde mir ein oder zwei Bücher kaufen und den Rest in meine Schweinchendose geben, ich bin ja auch ein richtiger Sparefuchs!