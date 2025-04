Kult-Reporter will Arnautovic beim FC Bayern sehen

„Ruhe gefunden“

Arnautovic‘ Entscheidung, sein Geld in Mailand zu verdienen, könne Reif dennoch allemal nachvollziehen. „Er hat endlich seine Ruhe gefunden und wenn er gebraucht wird, spielt er. Er ist die dritte Wahl. Wenn Lautaro Martinez oder Marcus Thuram nicht können, kommt er, macht ein Tor und findet das alles lustig in Mailand“, so der TV-Experte.