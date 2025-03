Arnautovic trifft! Inter Mailand bezwingt Udinese

Marko Arnautovic hat am Sonntag einen großen Anteil am 2:1-Heimsieg von Inter Mailand gegen Udinese gehabt. Der 35-jährige Stürmer leitete den Erfolg schon in der 12. Minute mit einem kaltschnäuzigen Abschluss mit links ins Eck aus rund elf Metern zum 1:0 ein. Österreichs Rekord-Teamspieler traf zum sechsten Mal in Pflichtspielen in dieser Saison, dreimal war er dabei in der Serie A erfolgreich. Auch deshalb bauten die Mailänder ihre Tabellenführung vorerst aus.