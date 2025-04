Alaba und Arnautovic träumen vom Endspiel

Für David Alaba und Real sollte der Einzug ins Endspiel der Copa del Rey nur Formsache sein: Die Madrilenen liegen gegen Real Sociedad nach dem Hinspiel 1:0 voran, haben im Retourmatch heute Heimvorteil: „Alaba ist in einer sehr guten Verfassung, er hat gute Chancen auf die Startelf“, sagte Trainer Carlo Ancelotti, der den Wiener am Wochenende in der Liga nicht einsetzte.