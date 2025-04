Ehemaliger Judo-Erfolgstrainer Ernst Raser ist tot

Der ehemalige österreichische Judo-Toptrainer Ernst Raser ist am Montag 81-jährig verstorben. Der Wiener war als ÖJV-Nationalcoach u.a. für die Erfolge von Gerda Winkelbauer, Edith Simon und Edith Hrovat in starker Verantwortung, das Trio holte etwa bei der ersten Frauen-WM 1980 in New York jeweils Gold.