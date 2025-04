„Auf den Ski-Pisten herrscht Untergangs-Egoismus“

In der Steiermark stehen massive Kürzungen im Kulturbudget bevor. In Ihrem aktuellen Roman „Der Einfluss der Fasane“ beschäftigen Sie sich auch mit der Kulturwelt und ihrer schrumpfenden Bedeutung. Welche Zukunft sehen Sie für Kunst und Kultur?

Im Augenblick ist es schwer, keine düsteren Vorhersagen zu treffen. Wir müssen aufpassen, dass die Barbarei nicht wieder lawinenartig über uns hereinbricht. Kürzungen in Kunst und Kultur sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich das Dümmste, was man machen kann. Das sind sie immer. Und alle wissen es.