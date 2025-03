Hund biss zu: Verletztes Kind (3) liegt im Spital

Einsatz schreckte Nachbarn auf

Kurz nach dem Hundebiss war bereits die Crew des Notarzthelikopters Christophorus 18 im Anflug. Die Landung in der Nähe der Unglücksstelle in Draßmarkt sorgte für Aufsehen. „Das Kind hat Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Zur weiteren medizinischen Versorgung muss es so rasch wie möglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden“, lautete die erste Diagnose der Einsatzkräfte.