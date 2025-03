Frust nach dem Umbau in der Altgasse in Hietzing

Eine Straße nach der anderen wird in der Stadt um- und neugestaltet. Plakatiert wird das oft mit den Worten „entsiegelt und begrünt“. Das passierte auch in der beschaulichen, etwa 320 Meter langen, Altgasse im Nobelbezirk Hietzing. Hier rückten 2023 die Bagger an. Für die Geschäftsleute war die Zeit der Bauarbeiten (2023 waren es 4,5 Monate Baustelle und auch 2024 über ein halbes Jahr) herausfordernd. Einen Umsatzrückgang verzeichnete auch Robert Sponer-Triulzi, der seit über 20 Jahren eine Vinothek in der Altgasse betreibt. Mit der Fertigstellung nahm das Geschäft aber nicht wieder an Fahrt auf – im Gegenteil.