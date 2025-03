Hotel-Coup bannte Auswärtsfluch nach 9 Jahren

Vor der Pause dominierte optisch Bürmoos, doch Permanschlagers wuchtiger Kopfball fand seinen Meister in Goalie Hamzic. Auf der Gegenseite? Mussten die ohnehin nicht in Bestbesetzung antretenden Pinzgauer mitansehen, wie sich erst der formstarke Elias Nindl an den Adduktoren verletzte, dann Bilovsky mit Kniebeschwerden w.o. gab. Immerhin gab Rekordspieler Harald Nindl wie auch Quehenberger trotz Bändereinrisses sein Comeback. Doch den ersten Schuss aufs Tor gab man erst in der Nachspielzeit ab. Der eingetauschte Lazzeri traf den Ball per Volley nicht voll.