Privatsender setzt umstrittene Show vorerst aus

Erst am Samstag soll in Österreich bereits die vierte Frau in diesem Jahr Opfer eines brutalen Femizids geworden sein. Die Frauenvorsitzenden mahnen, dass Gewalt oft mit Demütigung und Herabwürdigung beginne und schließlich in Übergriffen ende. „Damit muss Schluss sein“, fordern sie und betonen: „Wir alle tragen Verantwortung für ein respektvolles Miteinander.“