Rapid: Letsch weckt keine guten Erinnerungen

Indes läuft Rapid in der Meistergruppe mit einem „Neuzugang“ auf: Statt eines Sponsors ziert das Logo des Kinder-Palliativzentrums „MOMO“ die Hosen von Kapitän Matthias Seidl und Co. Natürlich unentgeltlich. Ein Zeichen für soziales Engagement. Was in der Conference League nicht erlaubt ist. Gestern startete Rapids Viertelfinal-Gegner Djurgarden in die Meisterschaft. Rapids Scouts waren in Stockholm vor Ort, sahen ein 0:1 gegen den regierenden Meister Malmö.