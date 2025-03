„Ich hatte Angst, dass ich nie wieder fahren kann“

Die MotoGP muss bereits seit Saisonstart ohne ihren Weltmeister auskommen. Jorge Martin zog sich im Winter bei Stürzen zweimal schwere Verletzungen zu, verfolgte die ersten beiden Rennen nur vor dem Fernseher. In Austin fand das Aprilia-Ass an diesem Wochenende endlich den Weg an die Rennstrecke, stellte sich dort am Freitagabend zum ersten Mal den internationalen Medien.