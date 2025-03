Hamas veröffentlichte wieder Video von Geisel

Netanyahu spricht von Gegenangebot

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hatte zuvor erklärt, seine Regierung habe einen Vorschlag erhalten und in Abstimmung mit den USA ein Gegenangebot gemacht. Demnach fordert die israelische Seite, dass zehn Verschleppte freigelassen werden müssen. Die Feuerpause soll laut Hamas an den Festtagen nach dem Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan beginne. Die Tage zur Feier des Eid al-Fitr beginnen in den Palästinensergebieten und vielen anderen Ländern am Sonntag.