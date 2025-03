Martin Staudinger steht unter Druck

Damals gelang es Martin Staudinger ganz gut, in den darauffolgenden zwei Wochen nicht nur grünen Wähler (Hammerer hatte bei der Bürgermeisterdirektwahl 19,3 Prozent geholt) für sich zu gewinnen. Während Mair in der Stichwahl gegenüber dem zweiten Wahldurchgang nicht zulegen konnte und bei jämmerlichen 32,94 Prozent landet, fuhr Staudinger mit 67,06 Prozent einen fulminanten Wahlsieg ein. Der routinierte Politiker Staudinger geht vielleicht nicht mehr als Favorit in die Stichwahl, kann aber auf erfolgreiche Wahlkämpfe setzen und zeigte sich jüngst auch in der „ORF“-Diskussion mit Herausforderer René Bickel als erfahrener Hase mit schlagkräftigen Argumenten. Youngster Bickel wirkte vor den Kameras etwas hölzern und überzeugte nicht ganz. Allerdings kann der offiziell nicht unter schwarzen Fahnen angetretene Kandidat auf ein starkes ÖVP-Team im Hintergrund zählen, das für ihn kräftig die Werbetrommel rührt.