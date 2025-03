Wahnsinn! KAC dreht 1:3 und hat jetzt Matchpucks

Spätes Siegestor

Im Schlussdrittel war die Partie auf des Messers Schneide, kein Team wollte einen Fehler machen – eine Verlängerung zeichnete sich bereits ab. Aber dann kam Kevin Clark! Der KAC-Import kurvte in Minute 59 durch Angriffsdrittel, schlenzte den Puck mit der Rückhand Richtung Tor – und die Scheibe schlupfte zur 4:3-Führung der Rotjacken ins Netz. Kurz später machte Nick Pastujov ins leere Tor den 5:3-Sieg klar. Damit haben die Klagenfurter zwei Matchpucks für den Aufstieg ins Finale – am Sonntag kann man in Linz alles klar machen.