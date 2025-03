U-Boot „Sindbad“ ging innerhalb von Sekunden unter

Keine Vermissten mehr

„Nach ersten Informationen wurden die meisten Menschen an Bord gerettet und in ihre Hotels oder in Krankenhäuser in Hurghada gebracht“, teilte das russische Konsulat mit. Insgesamt 39 Touristinnen und Touristen seien geborgen worden. Demnach wurde niemand mehr vermisst. 21 Krankenwagen rückten aus.



Hier sehen Sie eine Aufnahme vom U-Boot.