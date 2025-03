Ländle soll sicheres Pflaster für Radler werden

„Das Fahrrad ist ein ideales Verkehrsmittel. Radfahren ist gesund, kostengünstig, platzsparend und umweltfreundlich. Es sind immer mehr Menschen mit dem Fahrrad mobil. Umso wichtiger ist es, die Bedingungen fürs Radfahren laufend zu verbessern“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest. Und in diesem Bereich gibt es offenbar reichlich Baustellen: Bis Ende April können Bürger und Bürgerinnen noch Problemstellen, die sie auf Vorarlbergs Straßen für Radler ausmachen, in einer Online-Karte (www.vcoe.at) eintragen. 200 solcher Stellen in 60 Gemeinden wurden bereits gemeldet, berichtet der VCÖ.