Kermit der Frosch soll Uni-Abschlussrede halten

„Bin dabei“

Im Ankündigungsvideo hüpfte der „Verteidiger von Kreativität, Freundlichkeit und dem Glauben an das Unmögliche“ plötzlich ins Bild und verkündete: „Oh, ich bin gemeint“. In einer Pressemitteilung ließ Kermit, dem der Henson-Nachfolger Matt Vogel die Stimme leiht, verlauten, wie sehr er sich über die Einladung der University of Maryland freut: „Ich weiss, dass die Abschlussklasse 2025 große Sprünge machen wird, um die Welt zu verbessern. Und wenn ein paar aufmunternde Worte eines Froschs dabei helfen können – dann bin ich dabei!“